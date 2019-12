Zeugen gesucht Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und circa 20.000 Euro Sachschaden

(Foto: 123rf.com)

Am Sonntag, 22. Dezember, gegen 18.30 Uhr, kam es an der Kreuzung Bahnhofstraße/Brenner-Schäffer-Straße in Weiden zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Personen leicht verletzten.