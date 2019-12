Tatverdächtig ist ein 20-Jähriger Mehrere Sachbeschädigungen in der Innenstadt von Burglengenfeld

(Foto: 123rf.com)

Am Sonntag, 22. Dezember, zwischen 4 und 6 Uhr, wurden an mehreren Örtlichkeiten in der Innenstadt in Burglengenfeld Sachbeschädigungen begangen.