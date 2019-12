Geringer Sachschaden Kellerabteil aufgebrochen – Eindringling auf frischer Tat ertappt

(Foto: Ralph Hoppe/123rf.com)

Am Freitag, 20. Dezember, gegen 15.15 Uhr, verschaffte sich ein Mann unerlaubt Zutritt in das abgesperrte Kellerabteil eines Anwohners der Stauffenbergstraße in Burglengenfeld.