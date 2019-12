Die Polizei bittet um Hinweise In leerstehendes Einfamilienhaus eingebrochen

(Foto: roboriginal/123RF)

Im Zeitraum zwischen de, 1. und dem 19. Dezember schlugen bislang unbekannte Täter die Balkontüre des leerstehenden Einfamilienhauses in der Goethestraße 23 in Burglengenfeld ein und verschafften sich so Zutritt über die rückwärtige Straßenseite.