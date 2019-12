Zaun eingedrückt Unfallflucht in Wernberg-Köblitz

An Freitag, 20. Dezember, in der Zeit von 6 bis 17 Uhr, stieß ein bisher nicht bekanntes Fahrzeug in der Sportplatzstraße 4 in Wernberg-Köblitz, vermutlich beim Rangieren gegen den Gartenzaun.