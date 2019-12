Streit in Weiden 16-Jähriger greift auf einem Parkplatz einen Autofahrer an

(Foto: Germano Poli/123rf.com)

Am Freitag, 20. Dezember, gegen 23 Uhr, parkte ein 20-jähriger Etzenrichter sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Dr.-Seeling-Straße in Weiden, als plötzlich ein 16-jähriger Weidner die Fahrzeugtür aufriss und an dem Fahrzeugeigentümer, scheinbar ohne erkennbaren Grund, herumriss.