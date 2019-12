Kontrolle Mit 1,68 Promille Auto gefahren – längerer Führerscheinentzug für 21-Jährigen

(Foto: africa-studio.com/123rf.com)

Am Sonntag, 22. Dezember, um 2 Uhr wurde ein Pkw einer Kontrolle unterzogen, als er von Kirchenlamitz auf der Staatsstraße 2177 in Richtung Marktleuthen fuhr und dann nach links in Richtung Hohenbuch abbog. Bei der Kontrolle des 21-jährigen Fahrers aus Selb wurde Alkoholgeruch wahrgenommen.