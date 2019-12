Gar nicht besinnlich Streit um einem Mann – auf der Weihnachtsfeier flogen die Fäuste

(Foto: 123rf)

Wohl aufgrund von Eifersucht wegen eines ebenfalls anwesenden Mannes ging eine 23-jährige Fertigungshelferin eine 32-jährige Reinigungskraft auf einer Weihnachtsfeier in der Christoph-Krautheim-Straße in Selb an.