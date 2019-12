Gutachter vor Ort Schwerer Unfall bei Thiersheim – 78-Jährige lebensgefährlich verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag, 10. Dezember, gegen 13.30 Uhr in Grafenreuth.

THIERSHEIM Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 79-jähriger Thiersheimer mit seinem Ford die Kreisstraße WUN17 in Richtung Grafenreuth überqueren und übersah dabei die vorfahrtsberechtigte 78-jährige Fahrerin eines Peugeot. Aufgrund der Wucht des folgenden Aufpralls wurden beide Pkw in eine angrenzende Wiese geschleudert. Beide Fahrzeuge dürften nach dem Unfall nur noch Schrottwert haben.

Beide Unfallbeteiligte kamen in das Klinikum Marktredwitz. Der Unfallverursacher kam mit Schnittverletzungen an den Händen noch glimpflich davon und konnte am gleichen Tag noch entlassen werden. Da bei der Fahrerin nach einer ersten Behandlung eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Hof ein Sachverständiger zum Unfallort hinzugezogen sowie vorsorglich eine Blutentnahme bei dem Unfallverursacher durchgeführt. Die Unfallautos wurden zunächst als Beweismittel sichergestellt, abhängig vom Genesungsverlauf der Geschädigten ermittelt nun die Polizei Marktredwitz.