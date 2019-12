Unfallflucht Betrunkener 77-Jähriger rammt beim Ausparken ein Auto und haut ab

(Foto: tom19275/123RF)

Voll des süßen Saftes stieg ein 77-jähriger Mann aus dem Bereich Schwarzenfeld am Donnerstagabend, 19. Dezember, in seinen Pkw in der Bahnhofstraße. Auf dem Parkplatz am Hallenbad setzte er zurück und touchierte einen geparkten Pkw. Der Mann stieg aus, sah sich den Schaden an und fuhr anschließend nach Hause, ohne sich um den Vorfall zu kümmern oder seiner Pflicht als Unfallverursacher nachzukommen.