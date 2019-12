Über zwei Promille Lebensgefährtin mit Schlägen gedroht und Polizeibeamte angegriffen

Am Donnerstagabend, 19. Dezember, gegen 19 Uhr, geriet ein amtsbekannter 46-jähriger Mann aus Schwarzenfeld mit seiner 34-jährigen Lebensgefährtin in Streit. Tatort war ein Lokal in der Bahnhofstraße.