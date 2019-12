Strafanzeige Süßlicher Marihuanageruch bei Kontrolle eines Pkws – 18-jähriger Beifahrer hatte Betäubungsmittel dabei

(Foto: abhbah05/123RF)

Am Donnerstag, 19. Dezember, gegen 22 Uhr, wurde ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Stadtgebiet in der Bahnhofstraße in Maxhütte-Haidhof kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten süßlichen Marihuanageruch fest, weshalb die Beamten die drei Insassen und das Fahrzeug durchsuchten.