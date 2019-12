Polizei bittet um Hinweise Unbekannter fährt Außenspiegel eines geparkten Pkws ab

Am Donnerstag, 19. Dezember, in der Zeit von 16 Uhr bis 16.45 Uhr, wurde einem schwarzen VW Golf, der in der Fischbacher Straße in Nittenau in Höhe des Ulmenweges abgestellt war, der Außenspiegel der Fahrerseite abgefahren.