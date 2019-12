Weihnachten im Knast Mit Haftbefehl Gesuchter hatte sich im Hinterzimmer der Küche unter Decken versteckt – vergeblich!

Wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde ein 39-jähriger Mann durch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt zu einer Freiheitsstrafe von knapp acht Monaten verurteilt. Da der Mann die Haftstrafe nicht freiwillig antrat, wurde nach ihm gefahndet.

SCHWARZENBACH AM WALD Während der Fahndung stellte sich heraus, dass bereits noch ein zweiter Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr vorlag. Die Beamten der Polizeiinspektion Naila fuhren daraufhin zum Wohnanwesen des Mannes und trafen dort dessen Freundin an. Diese weigerte sich anfangs, die Beamten ins Haus zu lassen. Dennoch wurden die Beamten anschließend im Erdgeschoss des Hauses fündig. Dort wurde der flüchtige Mann in einem Hinterzimmer der Küche unter Decken versteckt aufgefunden und auf direktem Weg in die Justizvollzugsanstalt verbracht.