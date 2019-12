Unfall in Schwandorf Beim Einfahren in die Pesserlstraße ein Auto übersehen

(Foto: annavaczi/123RF)

Ein 26 jähriger Fahrzeugführer aus dem Städtedreieck übersah am Donnerstagmittag, 19. Dezember, in der Pesserlstraße in Schwandorf ein anderes Auto, als er aus einem Grundstück auf die Straße fuhr.