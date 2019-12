Polizei bittet um Hinweise Wertgegenstand aus geparktem Auto geklaut – wer hat auffällige Personen beobachtet?

(Foto: belchonock/123RF)

Als eine Fahrzeughalterin am Mittwoch, 18. Dezember, gegen Mittag zu ihrem in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße in Burglengenfeld geparkten Pkw zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein Unbekannter im Laufe des Vormittags einen Wertgegenstand aus ihrem Fahrzeug entwendet hat.