Seniorin am Steuer Links abgebogen, ohne aufzupassen, und dann einen Polizisten fast umgefahren

Einer zivilen Polizeistreife bot sich Mittwochmittag, 18. Dezember, kurz nach 12 Uhr, auf der Staatsstraße 2195 an der Kreuzung Froschgrüner Straße in Naila ein nicht alltägliches Schauspiel.

NAILA/LANDKREIS HOF Eine 86-jährige Rentnerin stand bei grüner Ampel auf der Geradeaus-/Rechtsabbiegespur direkt vor der Polizei und blinkte nach links. Als die Ampel ein weiteres Mal auf Grün schaltete, bog die Dame dann nach links ab, ohne den weiteren Verkehr zu beachten. Dabei musste ein grauer Pkw, der zum Linksabbiegen richtig eingeordnet war, abrupt abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Auch ein entgegenkommender Audi A3, der die Kreuzung in Fahrtrichtung geradeaus passieren wollte, musste stehenbleiben, um nicht mit dem Fahrzeug der Dame zu kollidieren. Ein weiterer silberner Pkw, der gegenüber auf der Linksabbiegespur stand, konnte das Schauspiel ebenfalls beobachten. Ohne auf ein Hupen zu reagieren sowie den weiteren Verkehr zu beachten, setzte die Frau ihre Fahrt in Richtung Marxgrün munter fort. Nachdem die Beamten sie dann überholt hatten und kontrollieren wollten, erkannte die Dame die Uniformierten sehr spät und reagierte auch auf einen rot beleuchteten Anhaltestab nicht. Fast fuhr sie einen der Beamten noch um, bis sie schließlich neben dem zivilen Polizeiauto zum Stehen kam. Sie hat nun mit einer Geldbuße in Höhe von 150 Euro zu rechnen. Außerdem ergeht eine Meldung an die Führerscheinstelle. Die Polizeiinspektion Naila bittet dringend die genannten Personen, die die Situation beobachteten (grauer Pkw/schwarzer Audi A3/silberner Pkw), sich unter der Telefonnummer 09282/ 97904-0 zu melden.