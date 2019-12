Vor allem ältere Menschen betroffen Die Polizei warnt vor Callcenter-Betrügereien im Raum Weiden

In der Stadt Weiden versuchen aktuell Betrüger, an das Geld von älteren Menschen zu gelangen. Bislang ist zum Glück kein Schaden bekannt geworden. Die Polizei warnt jedoch vor den Betrugsversuchen.

WEIDEN Aktuell kommt es zu sogenannten Callcenter-Betrügereien im Raum Weiden. Bislang konnte festgestellt werden, dass sich die Betrüger als Polizeibeamte ausgegeben haben. Es ist naheliegend, dass auch andere Stadtviertel oder Gemeinden betroffen sein könnten bzw. werden.

In den Gesprächen geben die Betrüger beispielsweise vor, dass sie Polizisten einer nahegelegenen Polizeiinspektion wären und in der Nachbarschaft der Angerufenen eingebrochen worden wäre. Die Täter fragen dann nach den Vermögensverhältnissen der Angerufenen und beteuern, dass das Geld zum Beispiel auf der Bank auch nicht sicher wäre. Auf diesem Wege wollen sie ihre Opfer zur Herausgabe von Geld bewegen.

Die Polizei rät dringend: Geben sie Unbekannten keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse! Rufen Sie in jedem Fall selbst bei der Polizei an und versichern sie sich über die Echtheit des Anrufers – verwenden Sie dabei selbst recherchierte und keine angegebenen Rückrufnummern und wenden Sie sich an die 110! Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung/Ihr Haus, informieren oder ziehen Sie Verwandte oder Nachbarn hinzu! Auch Bankmitarbeiter sollen besonders aufmerksam hinsichtlich ungewöhnlich hohen Bargeldauszahlungen sein!