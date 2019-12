Kontrolle Berauschter 24-Jähriger hatte Amphetamin und verbotenes Butterflymesser im Auto dabei

Am Dienstagmittag, 17. Dezember, kontrollierten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb einen Lkw mit polnischer Zulassung am Parkplatz Peuntbach an der Autobahn A93 bei Marktredwitz. Hierbei stellten die Beamten bei dem 24-jährigen polnischen Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest.