Zeugen gesucht Einbrecher in Pressath und Grafenwöhr unterwegs

Back- und Fleischwaren waren wohl nicht im Visier von bislang unbekannten Einbrechern, die in der Nacht von Montag auf Dienstag, 16. auf 17. Dezember, eine Bäckerei und Metzgerei heimsuchten. Vielmehr nahmen die Diebe Bargeld an sich.

PRESSATH/GRAFENWÖHR Die Schließzeit eines Verbrauchermarktes in der Pressather Bahnhofstraße nutzten die Eindringlinge in der Zeit von 20 bis 5.30 Uhr, um gewaltsam in die Räume der Lebensmittelverkäufer zu gelangen. Dabei richteten sie einen Sachschaden von rund 1.500 Euro an und haben letztlich einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag erbeutet.

In beiden Fällen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt nun die Kriminalpolizei Weiden und erhofft sich Hinweise. Wer hat in der Nacht vom 16. auf den 17. Dezember in den genannten Bereichen Personen oder Fahrzeuge bemerkt, die mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnten? Die Ermittler nehmen Mitteilungen unter der Rufnummer 0961/ 401-291 entgegen.