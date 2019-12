Vergehen nach dem Waffengesetz Kontrolle durch Grenzpolizei – Mitfahrer hatte verbotenes Springmesser dabei

(Foto: Holger Becker)

Am Dienstagmittag, 17. Dezember, kontrollierten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb einen Pkw mit slowenischer Zulassung am Parkplatz Peuntbach an der Autobahn A93 bei Markredwitz. Hierbei wurde im Pkw ein verbotenes Springmesser aufgefunden und beschlagnahmt.