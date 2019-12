Kontrolle eines Kleintransporters Schleierfahnder finden bei Kontrolle Crystal und Marihuana – polnischer Beifahrer angezeigt

(Foto: 123rf.com)

Den richtigen Riecher bewiesen die Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Selb, als sie am Dienstagvormittag, 17. Dezember, einen polnischen Kleintransporter am Autohof in Thiersheim einer Kontrolle unterzogen.