Vermisstensuche Vermisste aus Neustadt an der Waldnaab aufgefunden

Die seit Montag, 16. Dezember, gesuchte Frau aus Neustadt an der Waldnaab ist aufgefunden worden. Sie wird medizinisch versorgt. Die 71-Jährige war am Montag aus ihrem persönlichen Umfeld verschwunden. Trotz intensiver Suchmaßnahmen war sie zunächst nicht aufzufinden.

NEUSTADT AN DER WALDNAAB In den frühen Nachmittagsstunden des Mittwochs, 18. Dezember, entdeckten Passanten die Frau nahe einer Holzlagerstelle. Vorsorglich wurde die aufgefundene Frau durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Die Ursache für das Verschwinden der Seniorin liegt im höchstpersönlichen Lebensbereich – hierzu können daher keine weiteren Auskünfte erteilt werden. Nach bisherigen Ermittlungen gibt es keinerlei Hinweise auf etwaige strafbare Handlungen.

„Die Polizeiinspektion Neustadt an der Waldnaab bedankt sich bei den eingesetzten Kräften und den Medien für ihre Beteiligung an der Suche“, so die Verantwortlichen.