Vorfahrt missachtet Alkoholisierter Mofa-Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Unter Alkoholeinfluss nahm ein 67-jähriger Mofa-Fahrer am Dienstagnachmittag, 17. Dezember, am Straßenverkehr teil und übersah dabei ein vorfahrtsberechtigtes Auto. Bei dem anschließenden Unfall entstand glücklicherweise nur Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.