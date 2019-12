10.000 Euro Schaden Geparkter VW fängt unvermittelt zu brennen an

(Foto: Lutsenko Oleksandr/123rf.com)

Am Dienstag, 17 Dezember, um 11.45 Uhr, fing es auf dem Kundenparkplatz des Norma-Marktes in der Bahnhofstraße in Pfreimd, im Motorraum eines dort geparkten Pkw VW zu brennen an.