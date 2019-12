Schnell gelöscht Großaufgebot bei Scheuenbrand im Landkreis Amberg-Sulzbach im Einsatz

(Foto: begemot_30/123rf.com)

Am Dienstag, 17. Dezember, kurz nach 7 Uhr, wählte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer den Notruf, da er in einer Scheune in der Ortsmitte von Großschönbrunn im Landkreis Amberg-Sulzbach Rauch- und Feuerentwicklung festgestellt hatte.