Fast jeder Fünfte zu schnell Sehr hohe Quote bei Geschwindigkeitskontrolle – Paketfahrer rast mit 69 km/h als Schnellster am Kindergarten vorbei

(Foto: 123rf.com)

73 Autofahrer mussten am Montagvormittag, 16. Dezember, bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf Höhe des Kindergartens in der Geroldsgrüner Straße in Schwarzenbach am Wald beanstandet werden. Bei nur gut 400 Fahrzeugen, die die fünfstündige Messung passierten, ist dies eine sehr hohe Quote.