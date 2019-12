Aufmerksamer Ladendetektiv 380 Tafeln Merci-Schokolade entwendet – Ladendieb wollte sich wohl irgendwo bedanken

Am Montag, 16. Dezember, gegen 13.20 Uhr, teilte der Ladendetektiv eines Supermarktes in Bruck in der Oberpfalz einen 57-jährigen Ladendieb mit. Der Rumäne entwendete eine Flasche Schnaps im Wert von neun Euro. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Auf ganz andere Genussmittel hatte es der zweite Ladendieb abgesehen.