Glasflasche auf den Kopf geschlagen Missverständnis auf der Tanzfläche führt zu Körperverletzungen in einer Diskothek in Nabburg

Am Sonntag, 15. Dezember, gegen 1.45 Uhr, kam es in einer Diskothek in Nabburg aufgrund eines Missverständnisses auf der Tanzfläche zu mehreren Körperverletzungsdelikten. Hierbei wurde eine 16-Jährige aus dem Raum Oberviechtach leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus Schwandorf verbracht. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf hat die Polizeiinspektion Nabburg übernommen.