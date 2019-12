Fahndung bislang erfolglos Maskierter forderte Geld von der Angestellten einer Spielhalle in Wunsiedel

Eine Spielothek hatte ein bislang unbekannter Mann am Montagvormittag, 16. Dezember, im Visier. Ohne Beute ergriff der Täter jedoch kurz darauf die Flucht. Eine große Anzahl Polizeibeamter fahndete nach dem Unbekannten, bislang ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und sucht zudem Zeugen.

WUNSIEDEL Gegen 10 Uhr öffnete die Angestellte die Spielhalle in der Ludwigstraße, vor der bereits ein Mann wartete. Nachdem er gleich nach dem Betreten die Toilette aufgesucht hatte, kam er mit zum Teil vermummten Gesicht, zurück. Er trat bedrohlich nahe an die Frau heran und forderte Geld. Nachdem sich die Angestellte nicht einschüchtern ließ, flüchtete der Unbekannte aus der Spielhalle zu Fuß in Richtung Marktplatz. Wenig später verständigte die Frau die Polizei, die umgehend mit zahlreichen Streifenbesatzungen nach dem Mann fahndete.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und schlank, dunklere, etwas gelbliche Hautfarbe, sehr kurze schwarze Haare, Dreitagebart, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent, komplett dunkel gekleidet, trug bei der Tat ein hellblaues Tuch über der unteren Gesichtshälfte.

Zeugen, die gegen 10 Uhr Beobachtungen bei der Spielothek in der Ludwigstraße in der Nähe des Marktplatzes gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Hof unter der Telefonnummer 09281/ 704-0 zu melden.