Unfallflucht Auto angefahren und 3.000 Euro Schaden hinterlassen

(Foto: Marek Slusarczyk/123rf.com)

Ein Pkw-Fahrer aus Oberviechtach parkte am Freitag, 13. Dezember, zwischen 7.40 und 8 Uhr sowie zwischen 12.40 und 12.45 Uhr seinen blauen Mazda jeweils auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Nunzenrieder Straße 6 in Oberviechtach. Jetzt ermittelt die Polizei.