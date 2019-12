Täter nutzten Betriebsruhe m Wochenende Einbrüche rund um den Forellenbach in Waldsassen

Die Betriebsruhe am Wochenende nutzten bislang Unbekannte, um in zwei Gewerbeobjekte in der Egerer Straße in Waldsassen einzudringen. Die Polizei bittet um Hinweise.

WALDSASSEN In der Zeit von Samstagmittag, 14. Dezember, 12 Uhr, bis Sonntagmorgen, 15. Dezmeber, 9 Uhr, betraten die Diebe gewaltsam die Büroräume eines metallverarbeitenden Betriebs. Einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag erbeuteten die Eindringlinge, die zudem einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro hinterließen.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 15. Dezember, zwischen 2 und 3.30 Uhr, wurde in den Verwaltungsbereich eines Unternehmens in nächster Nähe eingebrochen. Auch hier gingen die Täter nicht zimperlich mit der Einrichtung um. Technische Geräte, Wertgegenstände und Bargeld in Wert eines hohen vierstelligen Eurobetrages fehlen nun. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden, wird aber über einem mittleren vierstelligen Betrag liegen.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Weiden die Ermittlungen aufgenommen. Gegenstand der Ermittlungen ist auch, ob für beide Einbrüche die gleichen Täter in Frage kommen. Um weitere Erkenntnisse zu gewinnen, bitten die Kriminalisten um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im fraglichen Zeitraum – insbesondere in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Egerer Straße in Waldsassen und dessen Umfeld – vor allem Bereich Forellenbach – Personen oder Fahrzeuge bemerkt, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise werden unter der Rufnummer 0961/ 401-291 entgegengenommen.