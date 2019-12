Auffahrunfall mit Folgen Nach Unfall unter Alkoholeinfluss – drei Insassen und ein Fohlen leicht verletzt

Drei leichtverletzte Personen, 15.000 Euro Sachschaden und ein verletztes Fohlen sind die Bilanz eines unter Alkoholeinfluss verursachten Verkehrsunfalls am Sonntagabend, 15. Dezember, auf der Autobahn A93 bei Rehau.

REHAU Eine 33-jährige Frau aus Sachsen war mit ihrem Bekannten in ihrem PKW mit Pferdeanhänger auf der A93 in Richtung Norden unterwegs. Hinter ihr näherte sich ein 28-jähriger aus Naila mit seinem BMW. Zunächst ohne ersichtlichen Grund fuhr der BMW-Fahrer auf das Gespann auf und schob dieses in die Mittelschutzplanke. Der Anhänger knickte ein und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Das Zugfahrzeug blockierte die linke Fahrspur. Der BMW rutschte nach rechts in den Graben.

Durch die Dynamik des Unfallgeschehens verletzten sich alle drei Fahrzeuginsassen leicht. Sie mussten vor Ort ambulant behandelt werden. Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Verkehrspolizei fest, dass der 28-jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Er wird sich deshalb wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung vor der Hofer Justiz verantworten müssen.

Leicht verletzt wurde auch das auf dem Anhänger geladene Fohlen. Nachdem der Anhänger nicht mehr fahrbereit war, verständigten die Beamten kurzerhand eine in der Nähe wohnende Kollegin in ihrer Freizeit. Die Kollegin, die selbst einige Pferde besitzt, holte das Fohlen mit ihrem Anhänger ab und brachte es ihrem Stall unter. Dort konnte sich der hinzugerufene Tierarzt um das verletzte Tier kümmern.