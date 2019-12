Keine Verletzten Beim Auffahren zu stark eingelenkt – Fahrfehler führt zu Unfall

(Foto: Ralph Hoppe/123rf.com)

Beim Auffahren auf die Bundesstraße B85 in Fronberg in Schwandorf lenkte am Sonntagabend, 15. Dezember, ein 43-jähriger Mann aus Weiden zu stark ein, was dazu führte, dass er mit seinem Pkw gegen die Leitplanke fuhr. Die Folge war ein Verkehrsunfall, der durch die Polizei aufgenommen und durch die Feuerwehr abgesichert wurde.