Polizei sucht Zeugen Geparktes Fahrzeug angefahren – Verursacher hinterlässt rote Lackspuren

(Foto: Erich Teister/123rf.com)

Am Samstag, 14. Dezember, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr, parkte ein 35-jähriger Nabburger sein Auto in Schwandorf/Dachelhofen, auf dem Parkplatz des dortigen Hallenbades. Als er zurückkam, entdeckte er einen Schaden im linken vorderen Bereich. Außerdem konnte roter Lack vom Verursacher festgestellt werden.