Festgenommen Auf einen 42-Jährigen warten jetzt 60 Tage Haft

Am Sonntag, 21. Februar, hat eine Streife der Bundespolizei einen gesuchten 42-Jährigen festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Regensburg eingeliefert.

Regensburg. Am Sonntagvormittag kontrollierten Bundespolizisten am Hauptbahnhof in Regensburg einen 42-jährigen deutschen Mann. Beim Abgleich der Daten stellten die Polizeibeamten einen Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahls der Staatsanwaltschaft Regensburg fest. Laut Haftbefehl erwarten den 42-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Schwandorf 60 Tage Haft. Das Amtsgericht Regensburg hatte den Mann im Dezember 2020 zu insgesamt sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Allerdings hat der Mann bereits 122 Tage in Untersuchungshaft verbüßt.