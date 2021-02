Bei Neutraubling Frontalzusammenstoß – Unfallverursacher flüchtet zu Fuß

Foto: Ursula Hildebrand

Circa 20.000 Euro Sachschaden und eine leicht bis mittelschwer verletzte Pkw-Fahrerin sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag, 19. Februar, in den späten Abendstunden an der Kreuzung Walhallastraße/Herbert-Quandt-Allee bei Neutraubling ereignet hat.