Sonniges Wetter Ansturm auf die Walhalla sorgt für Ärger – Schlösserverwalrung und Polizei greifen durch

Foto: vifogra

Mehrere Anwohnerbeschwerden über Falschparker waren am Samstagnachmittag, 20. Februar, zunächst der Grund für einen Einsatz der PI Wörth an der Donau auf der Walhalla in Donaustauf.