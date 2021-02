Unfall in Regensburg Lkw kollidiert mit Linienbus – zwei Fahrgäste leicht verletzt

Gegen 15.45 Uhr ereignete sich am Donnerstag, 18. Februar, im Regensburger Osten ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Lkw. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Regensburg. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein mit circa 20 Fahrgästen besetzter Linienbus die Landshuter Straße von Burgweinting kommend in Richtung stadteinwärts. Er nutzte hierfür den Sonderfahrstreifen für Busse. Gleichzeitig bog ein Lkw von der Franz-Josef-Strauß-Allee kommend bei grüner Ampel nach links in die Landshuter Straße ein. Hierbei fuhr der Lkw im zu weiten Bogen, sodass er mit der rechten Fahrzeugfront die linke Seite des Busses touchierte. Hierbei gingen zwei Seitenscheiben des Linienbusses zu Bruch. Beim Zusammenstoß wurden zwei Fahrgäste leicht verletzt. Die restlichen Fahrgäste des Linienbusses konnten ihre Fahrt mit einem verständigten Ersatzbus fortsetzen. Die Landshuter Straße musste für die Unfallaufnahme bis circa 16.40 Uhr teils vollständig gesperrt werden. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge sind noch fahrbereit. Die PI Regensburg Süd ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.