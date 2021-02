12.500 Euro Schaden 64-Jährige gerät auf Gegenfahrbahn, kollidiert mit Pkw und wird leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 17. Februar, gegen 16.30 Uhr, war eine 64-Jährige in Duggendorf mit ihrem Opel in Richtung Heitzenhofen unterwegs. Sie geriet aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Citroen einer entgegenkommenden 62-Jährigen.