Aggressiv und desorientiert Kontrollierter will „raufen“ – Beamte werden leicht verletzt

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Mittwoch, 17. Februar, sprachen Polizeibeamte eine verhaltensauffällige Person an der Reinhausener Brücke in Regensburg an, weil diese verwirrt und hilflos wirkte. Auf die Ansprache hin reagierte der 32-jährige Regensburger jedoch äußerst aggressiv und desorientiert.