Vorfahrt missachtet Crash auf der B15 – 15.000 Euro Schaden

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 17. Februar, gegen 11.15 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Lenker eines Audi A 3 die B15 von Köfering kommend in Fahrtrichtung Schierling. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah er die bevorrechtigte Fahrzeuglenkerin eines Seat Ibiza und es kam zum Zusammenstoß.