Kontrolle 32-jähriger Autofahrer steht unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln

Am Mittwoch, 17. Februar, kontrollierte kurz nach Mitternacht eine Streife der Polizeiinspektion Regensburg Süd den Fahrer eines Skoda in der Thundorferstraße in Regensburg. Beim 32-jährigen Fahrzeugführer ergaben sich Hinweise, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Weiter führte er eine geringe Menge Marihuana mit sich.