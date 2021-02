Prozessauftakt Unfall bei Hemau – Angeklagter soll absichtlich in den Gegenverkehr gefahren sein

Der Angeklagte mit seinem Verteidiger beim Prozessauftakt am 17. Februar. Foto: Kathrin Lechl

Ein 36-Jähriger aus Schönberg im Landkreis Freyung-Grafenau steht derzeit als Angeklagter in Regensburg vor Gericht. Der Mann soll am 29. November 2019 bei Hemau sein Auto in den Gegenverkehr gelenkt haben, um sich umzubringen. Der Prozess begann am Mittwoch, 17. Februar, am Landgericht Regensburg.