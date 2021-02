Die Polizei ermittelt Dreiste Fälle im Landkreis – Feuerwehren beklaut!

Zwei Einbrüche im Landkreis Regensburg machen wütend: Sowohl in Tegernheim als auch in Köfering hatten es Kriminelle auf die Gerätschaften abgesehen, die die Feuerwehren normalerweise dazu einsetzen, Menschenleben zu retten!

Tegernheim/Köfering. In der Zeit vom 11. Februar, 18 Uhr, bis 12. Februar, 6 Uhr, schlugen die Unbekannten in Tegernheim zu. Sie hebelten ein Fenster auf und stiegen in das Feuerwehrgerätehaus ein. „Sie entwendeten aus einem Feuerwehrfahrzeug technisches Gerät, unter anderem einen Rettungsspreizer, im Wert von mindestens 20.000 Euro“, so die Neutraublinger Polizei in ihrer Meldung.

In der selben Nacht wurde auch das Feuerwehrgerätehaus der Feuerwehr in Köfering durch unbekannte Täter angegangen. Hier drangen die Täter „über eine aufgehebelte Tür in die Fahrzeughalle ein und entwendeten insgesamt drei Kettensägen und ein kombiniertes Spreiz- und Schneidgerät“, so die PI Neutraubling. Man geht bei den Einbrüchen von einem Tatzusammenhang aus.

Auf Facebook schlagen beide Meldungen hohe Wellen: „Wahnsinn, ich hoffe, die brauchen mal keine Hilfe“, schreibt Sandro. Florian geht noch einen Schritt weiter. „Wenn‘s die erwischen, gleich eine Anklage wegen versuchten Totschlags, weil, wer billigend in Kauf nimmt, dass jemand deswegen bei einem Unfall sterben muss, der muss auch die Konsequenzen tragen!“ Christian vermutet, dass die geklauten Geräte als „Einbruchwerkzeug“ verwendet werden.

Hinweise zu den beiden Einbrüchen in Tegernheim und Köfering nimmt die Polizeiinspektion Neutraubling unter der Telefonnummer 09401/ 9302-0 entgegen.