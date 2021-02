Die Polizei ermittelt Anhänger-Plane aufgeschlitzt

Foto: Hoppe/123rf.com

In der Zeit vom 15. auf den 16. Februar wurden an zwei Lkw-Aufliegern, die auf dem Bus -Parkplatz in der Bayerwaldstraße in Regensburg geparkt waren, die Plane aufgeschnitten und ein Reifen zerstochen.