Prozessauftakt War ein Unfall bei Hemau in Wahrheit ein Suizidversuch?

Der Prozess beginnt am Mittwoch, 17. Februar, am Landgericht Regensburg. Foto: 123rf.com

Ein 1984 geborener Deutscher aus Schönberg wurde im April 2020 festgenommen und muss sich nun vor dem Landgericht Regensburg verantworten. Der Mann soll versucht haben, am 29. November 2019 bei Hemau sein Auto in den Gegenverkehr zu lenken, um sich umzubringen. Der Prozess beginnt am Mittwoch, 17. Februar, am Landgericht Regensburg.