20.000 Euro Schaden Polizei bittet um Hinweise – 20 Fahrzeuge in Miltach mutwillig zerkratzt!

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Mittwoch, 10. Februar, 18.30 Uhr, bis Freitag, 12. Februar, 17 Uhr, kam es in Miltach zu bislang gemeldeten 20 Sachbeschädigungen an Pkw. Hierbei wurden Fahrzeuge unterschiedlichster Fabrikate angegangen, die überwiegend vor Wohnhäusern, aber auch öffentlichen Parkplätzen abgestellt waren.