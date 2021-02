Zeugen gesucht Zwei Pkw in Regensburg aufgebrochen – Geldbeutel, Kleidung und Handtasche weg

Am Wochenende, 13. und 14. Februar, wurden im Dienstbereich der Polizeiinspektion Regensburg Süd zwei Pkw aufgebrochen und daraus sichtbar zurückgelassene Gegenstände entwendet.

Regensburg. Am Samstag schlug ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von 7 bis 13 Uhr die Scheibe eines Hyundai ein, der in der Ziegetsdorfer Straße geparkt war. Entwendet wurde hieraus ein Geldbeutel.

Am Sonntag drang wiederum ein Unbekannter durch die Scheibe in einen VW ein. Das Fahrzeug stand von circa 19.15 Uhr bis 19.50 Uhr am St.-Kassians-Platz. Entwendet wurden hieraus Kleidung sowie eine Handtasche.

Zeugen, die hierzu verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/ 5062001 mit der PI Regensburg Süd in Verbindung zu setzen.