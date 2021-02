Zeugen gesucht Einbruch in eine Spielhalle – Täter flüchtet mit geringem Bargeldbetrag

In der vergangenen Nacht verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Spielhalle. Er konnte einen geringen Bargeldbetrag entwenden und unerkannt fliehen.

Regensburg. Am Montag, 15. Februar, gegen 2.30 Uhr, überwand ein Unbekannter gewaltsam die Eingangstür zu einer Spielhalle in der Amberger Straße und betrat dort mehrere Räume. Es wurde ein Wertbehältnis mit einem geringen Bargeldbetrag entwendet. Nach der Alarmauslösung konnte der Unbekannte in Richtung Norden fliehen und unerkannt entkommen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im Bereich der Amberger Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Nummer 0941/ 506-2888 zu melden.